Homem é preso com moto adulterada durante patrulhamento da PM em Votuporanga

Placa da motocicleta não possuía cadastro e chassi estava raspado

Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado no bairro Pozzobon, em Votuporanga, acusado de adulterar os sinais identificadores de uma motocicleta.

Segundo informações da Polícia Militar, a prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina realizado pela Avenida Emílio Arroyo Hernandes.

Os policiais suspeitaram da motocicleta após perceberem um barulho excessivo vindo do escapamento do veículo.

Enquanto a moto ainda estava em movimento, a equipe realizou uma consulta da placa pelo sistema de segurança e descobriu que ela não possuía qualquer tipo de registro oficial.

Diante da irregularidade, os agentes decidiram realizar a abordagem do condutor.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o motociclista. Porém, na vistoria detalhada do veículo, os policiais constataram que o número do chassi havia sido completamente raspado.

Além disso, a placa instalada na moto era apenas decorativa e não tinha validade legal.

O homem recebeu voz de prisão ainda no local e foi informado sobre seus direitos constitucionais.

Na sequência, ele foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Votuporanga.

Após análise da ocorrência, o delegado de plantão confirmou a prisão em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O suspeito permaneceu preso na carceragem e segue à disposição da Justiça.

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