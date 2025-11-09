HOMEM PRESO POR FEMINICÍDIOS EM MT E MS É ENCONTRADO MORTO EM CELA DE PRESÍDIO

O detento Gilson Castelan de Souza, acusado de dois feminicídios cometidos em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (4) dentro de uma cela do Presídio de Trânsito de Campo Grande (Ptran). A suspeita inicial é de que ele tenha tirado a própria vida. A Polícia Civil isolou o local e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

Gilson havia sido preso em 28 de outubro, após assassinar Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, com 11 facadas no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Segundo relatos, a vítima chegou a sair ferida para pedir socorro, mas não resistiu até a chegada do atendimento médico.

Antes dessa prisão, o homem era considerado foragido desde junho de 2022, após matar a ex-companheira Silbene Durore da Guia em Várzea Grande (MT). Na ocasião, vizinhos contaram ter ouvido gritos da vítima, mas acreditaram se tratar de uma discussão comum do casal e não intervieram. O corpo de Silbene foi localizado pelo irmão de Gilson, que relatou ter recebido uma ligação em que o suspeito confessava o crime.

Laudos periciais apontaram que Silbene sofreu múltiplas perfurações por faca, principalmente na região da cabeça e pescoço.

A direção do sistema prisional de Mato Grosso do Sul deve emitir um relatório sobre o caso nas próximas horas. A investigação vai analisar se havia outros detentos na cela, possíveis sinais de violência ou falhas no monitoramento interno.