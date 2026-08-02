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Jovens são presos após furtarem veículo da Saúde de Aspásia, invadirem loja em Urânia e capotarem durante fuga

Por Notícias Noroeste Publicado em 02/08/2026 17:27 Atualizado em 02/08/2026 17:27 93 visualizações (16 hoje)
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Suspeitos foram localizados após acidente em estrada vicinal; veículo oficial era utilizado no transporte de pacientes.

Dois jovens foram presos neste domingo (2) após uma sequência de crimes envolvendo o furto de um veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Aspásia, invasão a uma loja em Urânia e um acidente durante a tentativa de fuga.

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo, um Renault Sandero utilizado no transporte de pacientes, foi furtado em Aspásia. Após o crime, os suspeitos seguiram até Urânia, onde invadiram uma loja de artigos esportivos e vestuário localizada na Avenida Brasil.

No estabelecimento, os criminosos teriam levado diversos produtos antes de fugirem novamente com o veículo oficial.

Durante o retorno para Aspásia, os suspeitos perderam o controle do automóvel em uma estrada vicinal e o carro acabou capotando.

Um dos envolvidos foi detido ainda no local do acidente. O segundo suspeito foi localizado posteriormente com apoio da Polícia Militar de Urânia e também recebeu voz de prisão.

Os dois foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária de Jales, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A ocorrência segue sendo apurada pelas autoridades.

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