Menino dormia e chamava cobra píton de irmã até ser atacado

Um menino no Camboja conviveu desde os três meses de idade com uma cobra píton de seis metros e 120 quilos. A serpente, batizada de Chomran, era considerada parte da família e chegou a dormir com a criança por anos. A história, que parecia um conto encantado, intrigava a comunidade local e era vista com admiração.

Origem da relação entre o menino e a cobra

A píton foi encontrada sob a cama da casa da família. A mãe, influenciada por um sonho com uma cobra protetora, interpretou o fato como um sinal divino e decidiu adotar o animal. Chomran cresceu em ambiente doméstico, sendo tratada com afeto e sem apresentar comportamentos agressivos, o que fortaleceu o vínculo com o garoto.

Ataque rompe a confiança após anos de convivência

O cenário mudou de forma inesperada quando, sem motivo aparente, a cobra atacou o menino e o mordeu na perna. O pai agiu rapidamente e evitou consequências mais graves. O episódio abalou a confiança da família, que tomou a decisão de encaminhar o animal a um zoológico.