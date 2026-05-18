Motorista embriagado bate em carro, foge e acaba preso em Fernandópolis

Um homem foi preso em flagrante na tarde do último sábado após provocar um acidente de trânsito, fugir do local sem prestar esclarecimentos e ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool em Fernandópolis.

A ocorrência começou no bairro Jardim Ipanema, quando o motorista, que conduzia um caminhão Ford F-4000, acabou colidindo na traseira de um Toyota Yaris. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações apuradas, após a batida o condutor do caminhão decidiu fugir do local sem prestar auxílio ou conversar com a vítima sobre os danos causados no acidente.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pela cidade. Pouco tempo depois, os policiais localizaram o caminhão estacionado em frente à residência do suspeito, no bairro Jardim Boa Vista.

Ao perceber a chegada da equipe policial, o homem se trancou dentro da casa e tentou evitar a abordagem. Conforme registrado na ocorrência, ele só aceitou sair do imóvel após a chegada de familiares, que ajudaram na negociação com os policiais.

Ainda segundo a PM, o motorista apresentava sinais claros de alteração e embriaguez. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e, diante da negativa, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames clínicos realizados por um médico legista.

O laudo confirmou oficialmente o estado de embriaguez do condutor.

Após os procedimentos, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para o Plantão Policial de Fernandópolis. O delegado responsável estipulou fiança no valor de R$ 3.242,00 para que ele pudesse responder ao processo em liberdade.

Como a quantia não foi paga, o acusado permaneceu detido na cela da delegacia.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante e fuga do local de acidente.