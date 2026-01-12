Motorista foge após atropelar irmãos em bicicleta motorizada em Araçatuba

A Polícia Civil de Araçatuba busca identificar o condutor de um carro que se envolveu em um acidente com uma bicicleta motorizada na última sexta-feira (10), no bairro Aviação. Imagens capturadas por câmeras de segurança da região registraram o momento em que o veículo atinge a bicicleta, onde viajavam dois irmãos de 17 anos. Logo após a colisão, que derrubou os adolescentes no asfalto, o motorista deixou o local sem oferecer qualquer tipo de assistência às vítimas.

Os jovens foram socorridos por equipes de resgate e encaminhados à Santa Casa da cidade. Segundo as informações médicas, um dos adolescentes sofreu ferimentos graves em uma das pernas, mas, após receber o tratamento necessário, recebeu alta hospitalar na manhã de sábado (11). O impacto causou preocupação entre os moradores do bairro, que presenciaram a movimentação policial e o socorro às vítimas logo após a batida.

As autoridades policiais agora utilizam as gravações do sistema de monitoramento para tentar identificar a placa e o modelo do automóvel envolvido. O caso está sendo tratado com atenção, pois a fuga do local do acidente agrava a situação jurídica do responsável. De acordo com a Polícia Civil, o motorista poderá ser indiciado por omissão de socorro, além de responder por outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

A investigação segue em andamento e a polícia conta com a colaboração da população para obter informações que levem ao paradeiro do condutor. Até o momento, o motorista não foi localizado. A recuperação dos adolescentes continua sendo acompanhada pela família, enquanto o inquérito policial busca esclarecer as circunstâncias exatas que levaram à colisão naquela noite.