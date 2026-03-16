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Mulher de 31 anos é morta pelo companheiro três dias após ele sair da prisão em Uberlândia (MG)

rodrigok
By rodrigok
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Um caso de feminicídio chocou moradores de Uberlândia, em Minas Gerais, no último domingo (15). A vítima, Ranielly Raissa, de 31 anos, foi assassinada e o principal suspeito do crime é o próprio companheiro, que havia deixado o sistema prisional apenas três dias antes do ocorrido.

De acordo com relatos de familiares, o homem já possuía um histórico de violência contra Ranielly. Ele havia sido preso anteriormente por tentar matar a própria companheira e também por atentar contra a vida da filha da vítima.

Mesmo enquanto estava detido, segundo os parentes, o suspeito continuava fazendo ameaças constantes contra Ranielly. Entre as ameaças, ele afirmava que tiraria a vida dela assim que fosse colocado em liberdade.

Infelizmente, poucos dias após sair do presídio, a ameaça acabou sendo concretizada. O crime causou grande revolta entre familiares, amigos e pessoas próximas da vítima, que relatam que Ranielly já vivia com medo devido às agressões e intimidações que vinha sofrendo.

O caso agora segue sob investigação das autoridades policiais de Uberlândia, que trabalham para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Nas redes sociais, familiares e amigos têm se manifestado pedindo justiça pela morte de Ranielly Raissa e cobrando respostas sobre o caso.

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