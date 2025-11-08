MULHER É MORTA COM ‘MATA-LEÃO’ PELO PRÓPRIO NAMORADO NO DIA DE SEU ANIVERSÁRIO

Thaís Sachaíny Araújo, de 27 anos, foi estrangulada com um golpe de mata-leão pelo namorado, Luciano Valério Aveline, na noite de terça-feira, 4 de novembro, em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina.
O crime ocorreu no imóvel onde o casal morava, coincidindo com o aniversário da vítima, que completava 27 anos.
O corpo de Thaís foi encontrado sem vida em um cômodo da residência, após o suspeito indicar o local exato às autoridades. Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) realizaram perícia no local e recolheram o cadáver para análise.
A investigação, conduzida pela Polícia Civil de Santa Catarina, aponta para feminicídio, com agravantes de violência doméstica.
Luciano se apresentou à delegacia na manhã seguinte, 5 de novembro, e confessou o homicídio, alegando legítima defesa durante o depoimento.
Sem flagrante, ele não foi detido imediatamente, mas permanece sob acompanhamento judicial enquanto o inquérito prossegue.
Thaís acumulava 14 passagens policiais, incluindo por tráfico de drogas e furto; ela havia sido presa em 21 de junho de 2025 e solta em 21 de julho.