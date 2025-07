Nova lei transforma multas de trânsito em CHN GRATUITA para pessoas de baixa renda

A recente aprovação de uma nova legislação no Brasil promete dar um novo destino ao dinheiro arrecadado com multas de trânsito. A partir de agora, parte desses valores será utilizada para custear a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A medida visa beneficiar diretamente trabalhadores informais, jovens em busca do primeiro emprego e pessoas que dependem da CNH para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. A proposta é simples: transformar penalidades aplicadas a condutores infratores em oportunidade de mobilidade e inclusão para quem mais precisa.

Além disso, a nova lei traz outro avanço importante: a possibilidade de realizar a transferência de veículos por meio de contratos digitais com validade em todo o território nacional. Essa mudança reduz a burocracia, acelera os processos e facilita a vida de quem precisa comprar ou vender um veículo.

A expectativa é de que a medida comece a ser aplicada nos próximos meses, após a regulamentação por parte dos órgãos de trânsito estaduais e do Governo Federal. Trata-se de um passo importante para tornar o trânsito mais justo e a carteira de motorista mais acessível aos brasileiros que enfrentam dificuldades financeiras.

e ai o que acha dessa nova lei???