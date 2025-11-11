Padrasto é preso em flagrante após amputar dedo do enteado durante briga, em Goiânia

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após amputar o sexto dedo da mão do enteado, de 7 anos, durante uma discussão com a ex-companheira. O caso ocorreu no Residencial Itaipú, em Goiânia, neste sábado (8).

Segundo o relato da mãe da criança, o padrasto, que estava alcoolizado, utilizou uma lâmina para cortar o dedo extra que o menino possuía. A vítima foi levada para atendimento médico e precisou levar dois pontos.

A mulher contou ainda que tentava se separar do agressor havia cerca de duas semanas, mas o homem vinha dificultando o fim do relacionamento.

Após a denúncia, equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar localizaram o suspeito nas proximidades do setor e o conduziram à Central de Flagrantes.

A mãe da criança informou que pretende retornar ao Pará e encerrar definitivamente a relação com o agressor.