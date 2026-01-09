Pai e filho de Fernandópolis salvam jovem de 17 anos de afogamento na Prainha de Rubineia

Rubineia (SP) — O que era uma pescaria tranquila no píer da Prainha de Rubineia quase terminou em tragédia. Pai e filho de Fernandópolis salvaram um jovem de aproximadamente 17 anos que se afogava no fundão, enquanto diversas pessoas assistiam sem reação.

Luiz Biondi, conhecido como Luizão da Santa Casa, estava no píer pescando com o filho, Luiz Biondi Neto, quando percebeu que algo estava errado. O adolescente começou a afundar repetidas vezes. Em poucos segundos, já havia submergido três ou quatro vezes. Luizão passou a gritar pedindo ajuda às pessoas que estavam no local. Ninguém entrou na água.

Mesmo sabendo nadar, mas ciente da distância e da falta de agilidade, Luizão não hesitou. Ele pulou do píer e seguiu na braçada até o jovem, que estava longe, no fundão da prainha.

Ao ouvir os gritos do pai e perceber a gravidade da situação, o filho correu pelo píer e também pulou na água para ajudar. Os dois chegaram ao jovem no limite das forças.

Juntos, conseguiram retirar o adolescente da água e prestar socorro. Após alguns momentos de tensão, o rapaz voltou a respirar. Muito debilitado, roxo e em choque, ele agradeceu emocionado e disse que não conseguia mais sair da água. A frase foi direta e forte: afirmou que iria morrer se não fosse o resgate.

Luizão relatou depois que não conseguiria conviver com a culpa de ver alguém morrer sem tentar ajudar. Para ele, ficar parado seria uma vergonha. O filho, atento e rápido, entendeu o risco imediatamente e agiu sem pensar duas vezes.

O ato de coragem evitou uma tragédia e serve de alerta sobre os riscos de afogamento, além de mostrar que atitude salva vidas.

Matéria: NoticiasNoroeste

