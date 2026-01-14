Polícia Militar prende motociclista por adulteração de veículo em Votuporanga

Um homem foi preso em flagrante na manhã da última segunda-feira (12) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com sinais de identificação adulterados em Votuporanga. A abordagem ocorreu por volta das 7h na Avenida João Gonçalves Leite, durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar. O caso chamou a atenção das autoridades após o sistema de monitoramento não encontrar dados correspondentes à placa que o veículo carregava.

A suspeita inicial surgiu quando os policiais consultaram a identificação da motocicleta, uma Honda CG 125 preta, e não obtiveram resposta do sistema eletrônico. Ao realizarem uma busca mais detalhada, os agentes descobriram que a placa pertencia, na verdade, a uma moto de Nova Odessa que já havia recebido baixa permanente, o que significa que ela não deveria mais estar em circulação. Durante a vistoria física no veículo, a equipe constatou que as numerações do chassi e do motor haviam sido completamente apagadas, prática comum em veículos de origem ilícita ou montados irregularmente.

Diante das evidências, o condutor recebeu voz de prisão e foi levado ao Distrito Policial da cidade. A delegada de plantão confirmou a prisão por adulteração de sinal identificador de veículo, crime que prevê sanções rigorosas devido ao risco de circulação de veículos sem rastreabilidade. O homem permaneceu detido e foi colocado à disposição da Justiça, aguardando as próximas etapas do processo legal.

A motocicleta foi apreendida e passará por perícia técnica para tentar identificar sua procedência original. A ocorrência reforça a vigilância da Polícia Militar sobre veículos com irregularidades administrativas e criminais nas principais avenidas de Votuporanga, visando garantir a segurança no trânsito e combater o comércio ilegal de peças.