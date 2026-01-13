RODA DE CAMINHÃO SE SOLTA, PROVOCA COLISÃO E MATA FAMÍLIA INTEIRA DE DRACENA

Criança de 7 anos é uma das vítimas

Uma família de Dracena (SP) morreu na noite deste domingo (11) em um grave acidente na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Tupi Paulista (SP). As vítimas tinham 45, 47 e 7 anos.

O motorista do caminhão que bateu contra o carro da família ficou gravemente ferido.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o acidente começou quando duas rodas se desprenderam de um caminhão que seguia no sentido Dracena–Monte Castelo (SP), transportando blocos de construção.

Na sequência, um segundo caminhão, com semirreboque, que trafegava no mesmo sentido e transportava pisos de concreto, atingiu a roda que estava na pista, perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente com um automóvel que seguia no sentido contrário.

No carro estava uma família de Dracena.

O pai que conduzia o veículo e o filho morreram no local. A mãe, de 47 anos, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Pronto Atendimento de Tupi Paulista, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu.

As vítimas foram identificadas como Thales Mitsuro Ushizima, Vanessa Patrícia Marcatto Azevedo Ushizima e Augusto Azevedo Ushizima.

Segundo a polícia, o motorista do caminhão que bateu de frente com o carro ficou gravemente ferido e foi encaminhado para atendimento médico.

Já o condutor do primeiro caminhão não se feriu.

Os motoristas dos dois caminhões passaram pelo teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.