Seis carros e três motos: Votu International Rodeo anuncia premiação histórica de R$ 560 mil

O Votu International Rodeo 2026 foi oficialmente lançado na noite de quinta-feira (2) com uma das maiores premiações já anunciadas no país: seis carros e três motos. Somando os valores de todos os veículos que serão distribuídos aos campeões das disputas em montarias em touros, o total chega a R$ 560 mil.

Organizado pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura e da Câmara de Votuporanga, a festa ocorrerá de 7 a 10 de maio de 2026, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga. Assim como na primeira edição, a entrada para a pista será gratuita todos os dias, enquanto os camarotes já estão à venda (veja abaixo mais informações e como adquiri-los).

Além dos R$ 560 mil em prêmios, o Votu International Rodeo 2026 anunciou outra novidade: a inclusão de mais uma equipe na disputa. Desta vez, competirão entre si a Associação de Campeões de Rodeio (ACR), a Equipe Internacional, a Liga Nacional de Rodeio (LNR), a Arena Dreams Cup, a Ekip Rozeta, o Circuito Rancho Primavera (CRP) e a Top 20 RR Ecopower. Ao todo, cinco competidores farão parte de cada time.

Dos nove veículos que compõem a premiação, cinco serão destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao vencedor da disputa individual. As três motos ficarão com o proprietário do touro eleito o melhor da competição, o responsável pela melhor boiada e a equipe vencedora na modalidade por times.

“Desde o início, nosso compromisso foi valorizar todos que fazem o rodeio acontecer. Essa premiação é um reconhecimento ao esforço de cada um”, afirma Tercio Miranda, proprietário do Grupo Tercio Miranda.

Programação de shows

Durante o lançamento, o Votu International Rodeo 2026 também anunciou a grade de shows que vai embalar as quatro noites de festa. Com estilos que vão do sertanejo ao eletrônico, o line-up reúne grandes nomes da música nacional:

07/05 (quinta-feira): Luan Santana

08/05 (sexta-feira): Matheus & Kauan

09/05 (sábado): Rionegro & Solimões e Alok

10/05 (domingo): Leonardo

“Nosso maior objetivo é oferecer uma experiência ainda mais completa, com entretenimento de qualidade, acesso e valorização da cultura do rodeio. Queremos que o público leve boas lembranças e volte para casa com a certeza de que participou de algo grandioso”, diz Rosana Miranda, proprietária do Grupo Tercio Miranda.

Camarotes

Ao todo, o Votu International Rodeo 2026 terá cinco opções de camarotes, cada uma com benefícios diferentes, incluindo open bar, open food, vista privilegiada do palco, entre outros. Para adquiri-los, os interessados devem procurar a Rua Pernambuco, 2541, em Votuporanga. Também é possível comprar pelo telefone (17) 99741-6233.