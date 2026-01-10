SUCURI É ENCONTRADA DENTRO DE VASO SANITÁRIO em estabelecimento no centro de Tabatinga.

Uma cobra foi encontrada dentro do vaso sanitário de um estabelecimento comercial localizado no centro de Tabatinga (90 km de Jaú), causando susto e mobilizando vizinhos e autoridades. De acordo com a proprietária do local, em entrevista ao repórter Junior Ferreira da página “De Olho na Cidade”, ao retornar ao trabalho e utilizar o banheiro, ela percebeu algo estranho dentro do vaso sanitário e, após alguns segundos, constatou que se tratava de uma cobra de grande porte. Assustada, saiu imediatamente para pedir ajuda aos comerciantes vizinhos. Segundo relatos, a serpente estava enrolada no interior do vaso e aparentava medir entre um metro e um metro e meio de comprimento.

Populares tentaram auxiliar na remoção do animal, mas não obtiveram sucesso devido. Ainda segundo a reportagem, a Polícia e a Guarda Civil Municipal foram acionadas, mas não conseguiram realizar o resgate por falta de equipamentos adequados. O Corpo de Bombeiros também foi chamado, porém só poderia comparecer ao local na manhã do dia seguinte. A suspeita é de que a sucuri tenha acessado a tubulação por meio de um rio que passa nos fundos dos estabelecimentos da região, alcançando o encanamento do banheiro. Até o encerramento da ocorrência, havia a possibilidade de a cobra ainda estar presa na tubulação, já que um forte odor foi percebido no local. A orientação dos bombeiros foi para que o vaso sanitário não fosse removido até a chegada da equipe técnica, que avaliaria a situação e faria a retirada segura do animal.