Notícias Noroeste
Publicidade
Portal regional de notícias
WhatsApp (17) 98152-3549 Anuncie
rodrigo
S. J. Rio Preto

🙏🎤 MAIARA PASSA CINCO DIAS EM RETIRO ESPIRITUAL NO INTERIOR DE SP E EMOCIONA FIÉIS EM RIO PRETO

Por Notícias Noroeste Publicado em 29/05/2026 22:45 Atualizado em 29/05/2026 22:45
Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook

A cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com Maraísa, viveu recentemente uma das experiências mais marcantes de sua vida. A artista passou cinco dias completamente afastada do mundo exterior durante um retiro espiritual realizado em uma fazenda na cidade de Potirendaba, no interior de São Paulo.

O retiro teve início no dia 20 de maio e foi encerrado no dia 24 com uma emocionante celebração na Paróquia Menino Jesus de Praga, em São José do Rio Preto. Durante a missa, Maiara participou ativamente da cerimônia e emocionou os fiéis ao cantar a música “Eu Te Seguirei”, do Frei Gilson.

Nas redes sociais, a sertaneja compartilhou momentos da experiência e revelou o quanto os dias de oração, reflexão e silêncio foram importantes para sua vida. Ao retornar para casa, encontrou uma recepção especial preparada por familiares, amigos e fãs.

Entre os presentes recebidos estavam flores, cartas, cestas de café da manhã e diversas demonstrações de carinho. Um dos destaques foi um grande buquê de rosas vermelhas enviado pelo namorado, o cantor e compositor Felipe Cavalliere.

Maiara também recebeu homenagens da irmã Maraísa, dos pais, do irmão e de diversos fã-clubes espalhados pelo país. Segundo a cantora, muitas cartas recebidas durante o retiro ainda serão lidas com calma nos próximos dias.

Apesar da forte experiência espiritual, a artista precisou retornar rapidamente à rotina profissional. Logo após a celebração em Rio Preto, embarcou para Araguaína, no Tocantins, onde participou das gravações do projeto musical “Sertanejo Série A”, ao lado de Maraísa, Naiara Azevedo e da dupla Fred & Fabrício.

Mesmo durante os compromissos artísticos, Maiara demonstrou que a fé segue presente em sua vida. Durante as gravações, ela apareceu usando uma camiseta estampada com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe.

A participação da cantora no retiro e na missa movimentou a comunidade católica da região e gerou grande repercussão nas redes sociais, onde milhares de fãs elogiaram sua busca pela espiritualidade e renovação da fé.

Compartilhe esta notícia nos grupos da região

Ajude a informação chegar mais longe. Envie para amigos, grupos de WhatsApp e moradores da sua cidade.

Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Leia também

Mais notícias da região

S. J. Rio Preto
🐶❤️ CÃO HERÓI: PITBULL É ESFAQUEADO AO SALVAR TUTOR DE ATAQUE DO PRÓPRIO FILHO EM RIO PRETO
S. J. Rio Preto
IDOSO MORRE APÓS PASSAR MAL DURANTE VISITA NO HOSPITAL DE BASE DE RIO PRETO
S. J. Rio Preto
POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA ESQUEMA DE AGIOTAGEM E EXTORSÃO NA REGIÃO
S. J. Rio Preto
ALUNO DE 12 ANOS É FLAGRADO COM SIMULACRO DE PISTOLA EM ESCOLA CÍVICO-MILITAR DE RIO PRETO
WhatsAppReceba notícias do Notícias Noroeste

Faça seu cadastro e acompanhe as principais atualizações da região pelo WhatsApp.

Cadastrar no WhatsApp
Tem denúncia, vídeo ou informação?

Envie para a redação do Notícias Noroeste. Sua informação pode ajudar a região.

Enviar pelo WhatsApp
WhatsApp Anuncieno Notícias Noroeste