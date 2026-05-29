🙏🎤 MAIARA PASSA CINCO DIAS EM RETIRO ESPIRITUAL NO INTERIOR DE SP E EMOCIONA FIÉIS EM RIO PRETO

A cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com Maraísa, viveu recentemente uma das experiências mais marcantes de sua vida. A artista passou cinco dias completamente afastada do mundo exterior durante um retiro espiritual realizado…

A cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com Maraísa, viveu recentemente uma das experiências mais marcantes de sua vida. A artista passou cinco dias completamente afastada do mundo exterior durante um retiro espiritual realizado em uma fazenda na cidade de Potirendaba, no interior de São Paulo.

O retiro teve início no dia 20 de maio e foi encerrado no dia 24 com uma emocionante celebração na Paróquia Menino Jesus de Praga, em São José do Rio Preto. Durante a missa, Maiara participou ativamente da cerimônia e emocionou os fiéis ao cantar a música “Eu Te Seguirei”, do Frei Gilson.

Nas redes sociais, a sertaneja compartilhou momentos da experiência e revelou o quanto os dias de oração, reflexão e silêncio foram importantes para sua vida. Ao retornar para casa, encontrou uma recepção especial preparada por familiares, amigos e fãs.

Entre os presentes recebidos estavam flores, cartas, cestas de café da manhã e diversas demonstrações de carinho. Um dos destaques foi um grande buquê de rosas vermelhas enviado pelo namorado, o cantor e compositor Felipe Cavalliere.

Maiara também recebeu homenagens da irmã Maraísa, dos pais, do irmão e de diversos fã-clubes espalhados pelo país. Segundo a cantora, muitas cartas recebidas durante o retiro ainda serão lidas com calma nos próximos dias.

Apesar da forte experiência espiritual, a artista precisou retornar rapidamente à rotina profissional. Logo após a celebração em Rio Preto, embarcou para Araguaína, no Tocantins, onde participou das gravações do projeto musical “Sertanejo Série A”, ao lado de Maraísa, Naiara Azevedo e da dupla Fred & Fabrício.

Mesmo durante os compromissos artísticos, Maiara demonstrou que a fé segue presente em sua vida. Durante as gravações, ela apareceu usando uma camiseta estampada com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe.