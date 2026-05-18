🚨 Cavalos soltos causam pânico e risco de acidentes na Rodovia Carlos Gandolfi em Fernandópolis

Uma manada de cavalos soltos provocou momentos de medo e tensão para motoristas e motociclistas que transitavam pela Rodovia Carlos Gandolfi, em Fernandópolis, na noite desta segunda-feira (18).

Os animais estavam sobre a pista, colocando em risco a segurança de quem passava pelo local, principalmente nas proximidades da Universidade Brasil, trecho conhecido pelo intenso fluxo de veículos durante o período noturno.

Segundo informações da ocorrência, a Secretaria Municipal de Trânsito foi acionada e rapidamente enviou uma equipe até a rodovia para evitar possíveis acidentes graves.

Utilizando arames e fios improvisados, o agente de trânsito conseguiu conduzir os cavalos até uma área segura às margens da rodovia, realizando o fechamento dos animais para evitar novos riscos aos condutores.

A ação rápida evitou que acidentes mais graves fossem registrados no local.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h50 desta segunda-feira (18/05/26).