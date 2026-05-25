🚨 Identificadas as vítimas fatais de grave acidente na SP-320 próximo a Valentim Gentil

Foram identificadas como Kauã Mendes Silva, de 18 anos, e Maria Eduarda Camargo Evangelista Antunes, de 22 anos, as vítimas fatais do grave acidente registrado na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), km 529, próximo ao trevo de acesso a Valentim Gentil, sentido Fernandópolis.

Segundo as informações apuradas, os dois jovens estavam no veículo que saiu da pista após uma tentativa de desvio de uma capivara que atravessava a rodovia.

De acordo com relatos colhidos no local, um primeiro automóvel, um Toyota Corolla, atingiu o animal e parou no acostamento. Logo atrás, o segundo veículo tentou evitar tanto a capivara quanto o carro parado, momento em que o motorista perdeu o controle da direção.

O automóvel atingiu um barranco, capotou violentamente, bateu contra uma árvore e foi arremessado para fora da pista, invadindo uma área de pastagem às margens da SP-320.

Com a violência do impacto, os ocupantes foram lançados para fora do veículo. As vítimas morreram ainda no local.

Kauã Mendes Silva era filho de um diácono da Igreja Assembleia de Deus Jardim Comerciários, em Votuporanga, e deixa uma criança de apenas um ano de idade. A tragédia causou grande comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade religiosa.

O atendimento da ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e Fernandópolis, além de unidades do SAMU, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Científica.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Informações sobre velório e sepultamento deverão ser divulgadas nas próximas horas.