INVESTIGAÇÃO SOBRE TRÁFICO TERMINA COM HOMEM PRESO EM FLAGRANTE EM VALENTIM GENTIL

Polícia Civil apreendeu drogas, balança, celulares e máquina de cartão durante operação

Uma operação da Polícia Civil do Estado de São Paulo realizada em Valentim Gentil terminou com a prisão em flagrante de um homem suspeito de comandar um ponto de venda de drogas no município.

A ação ocorreu nesta quarta-feira (28) após um período de investigações motivadas por denúncias de moradores sobre a comercialização ilegal de entorpecentes na cidade.

MANDADO FOI CUMPRIDO NO JARDIM YPÊ

Com mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, os policiais civis realizaram diligências em um imóvel localizado no bairro Jardim Ypê.

Durante as buscas, os investigadores encontraram diversas porções de cocaína já embaladas e prontas para comercialização.

MATERIAL APREENDIDO

Além das drogas, os policiais também apreenderam:

⚠️ Balança de precisão

⚠️ Plásticos utilizados para embalar entorpecentes

⚠️ Telefones celulares

⚠️ Máquina de cartão de crédito e débito

Segundo a polícia, um veículo utilizado pelo suspeito para transportar e realizar entregas de drogas aos usuários também foi apreendido durante a operação.

SUSPEITO PERMANECE PRESO

Após o flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade.

Ele permanece à disposição da Justiça e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.