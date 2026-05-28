INVESTIGAÇÃO SOBRE TRÁFICO TERMINA COM HOMEM PRESO EM FLAGRANTE EM VALENTIM GENTIL

Polícia Civil apreendeu drogas, balança, celulares e máquina de cartão durante operação
Uma operação da Polícia Civil do Estado de São Paulo realizada em Valentim Gentil terminou com a prisão em flagrante de um homem suspeito de comandar um ponto de venda de drogas no município.
A ação ocorreu nesta quarta-feira (28) após um período de investigações motivadas por denúncias de moradores sobre a comercialização ilegal de entorpecentes na cidade.
MANDADO FOI CUMPRIDO NO JARDIM YPÊ
Com mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, os policiais civis realizaram diligências em um imóvel localizado no bairro Jardim Ypê.
Durante as buscas, os investigadores encontraram diversas porções de cocaína já embaladas e prontas para comercialização.
MATERIAL APREENDIDO
Além das drogas, os policiais também apreenderam:
⚠️ Balança de precisão
⚠️ Plásticos utilizados para embalar entorpecentes
⚠️ Telefones celulares
⚠️ Máquina de cartão de crédito e débito
Segundo a polícia, um veículo utilizado pelo suspeito para transportar e realizar entregas de drogas aos usuários também foi apreendido durante a operação.
SUSPEITO PERMANECE PRESO
Após o flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade.
Ele permanece à disposição da Justiça e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.