POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA ESQUEMA DE AGIOTAGEM E EXTORSÃO NA REGIÃO

Grupo é investigado por empréstimos ilegais, ameaças e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou uma grande operação na manhã desta quinta-feira (28) para combater um esquema criminoso de agiotagem que atuava na região de São José do Rio Preto.
Segundo as investigações, o grupo realizava empréstimos ilegais com cobrança de juros abusivos que chegavam a 40%, além de utilizar ameaças, extorsão, lavagem de dinheiro e associação criminosa para pressionar as vítimas.
OPERAÇÃO CUMPRIU MANDADOS
Durante a ofensiva policial, foram cumpridos:
⚠️ 20 mandados de busca e apreensão
⚠️ 3 mandados de prisão
➡️ 2 prisões temporárias
➡️ 1 prisão preventiva
Além disso, um adolescente também foi apreendido por participação nas atividades criminosas investigadas.
MAIS DE 40 VÍTIMAS IDENTIFICADAS
As investigações começaram após o registro de diversos boletins de ocorrência e já identificaram pelo menos 40 vítimas do esquema.
Em um dos casos apurados pela polícia, uma pessoa que havia pego um empréstimo de R$ 1,5 mil acabou pagando aproximadamente R$ 6 mil devido às cobranças abusivas e ameaças feitas pelos criminosos.
Segundo os investigadores, em situações mais graves algumas vítimas chegaram a entregar imóveis para conseguir quitar as dívidas.
11 SUSPEITOS SÃO INVESTIGADOS
A Polícia Civil informou que pelo menos 11 suspeitos foram identificados como integrantes das quadrilhas que atuavam na região.
As investigações seguem em andamento para localizar outros envolvidos e identificar possíveis ramificações do esquema criminoso.