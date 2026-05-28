POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA ESQUEMA DE AGIOTAGEM E EXTORSÃO NA REGIÃO

Grupo é investigado por empréstimos ilegais, ameaças e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou uma grande operação na manhã desta quinta-feira (28) para combater um esquema criminoso de agiotagem que atuava na região de São José do Rio Preto.

Segundo as investigações, o grupo realizava empréstimos ilegais com cobrança de juros abusivos que chegavam a 40%, além de utilizar ameaças, extorsão, lavagem de dinheiro e associação criminosa para pressionar as vítimas.

OPERAÇÃO CUMPRIU MANDADOS

Durante a ofensiva policial, foram cumpridos:

⚠️ 20 mandados de busca e apreensão

⚠️ 3 mandados de prisão

➡️ 2 prisões temporárias

➡️ 1 prisão preventiva

Além disso, um adolescente também foi apreendido por participação nas atividades criminosas investigadas.

MAIS DE 40 VÍTIMAS IDENTIFICADAS

As investigações começaram após o registro de diversos boletins de ocorrência e já identificaram pelo menos 40 vítimas do esquema.

Em um dos casos apurados pela polícia, uma pessoa que havia pego um empréstimo de R$ 1,5 mil acabou pagando aproximadamente R$ 6 mil devido às cobranças abusivas e ameaças feitas pelos criminosos.

Segundo os investigadores, em situações mais graves algumas vítimas chegaram a entregar imóveis para conseguir quitar as dívidas.

11 SUSPEITOS SÃO INVESTIGADOS

A Polícia Civil informou que pelo menos 11 suspeitos foram identificados como integrantes das quadrilhas que atuavam na região.

As investigações seguem em andamento para localizar outros envolvidos e identificar possíveis ramificações do esquema criminoso.