OPERAÇÃO DO GAECO CUMPRE MANDADOS EM TANABI E BÁLSAMO POR FRAUDE MILIONÁRIA NO MERCADO LIVRE

Investigação aponta prejuízo superior a R$ 2,5 milhões em esquema ligado a fretes e devoluções fraudulentas

Uma grande operação do GAECO movimentou cidades da região de Tanabi na manhã desta terça-feira (26). A ação, batizada de “Operação Frete Grátis”, investiga um esquema milionário de fraudes contra a plataforma Mercado Livre.

Com apoio do 9º BAEP da Polícia Militar, equipes ocuparam bairros de Tanabi e cumpriram mandados de busca e apreensão também em Bálsamo, Mirassol e São José do Rio Preto.

Segundo informações apuradas, suspeitos foram conduzidos para prestar depoimentos durante a operação. Até o momento, não havia confirmação oficial de prisões na cidade.

PREJUÍZO PASSA DE R$ 2,5 MILHÕES

De acordo com as investigações do Ministério Público, pessoas físicas e jurídicas teriam causado prejuízo superior a R$ 2,5 milhões por meio de fraudes relacionadas ao sistema de fretes e devoluções de produtos vendidos pela plataforma.

Os investigadores apontam a existência de dois núcleos criminosos:

✔️ Um na região de Tanabi

✔️ Outro em São José do Rio Preto

As apurações indicam que os grupos utilizavam o mesmo modus operandi para aplicar as fraudes.

GRANDE MOBILIZAÇÃO POLICIAL

A operação mobilizou:

🚔 62 policiais militares

⚖️ 8 promotores de Justiça

📂 10 servidores do Ministério Público

🚨 13 equipes operacionais

A movimentação de viaturas chamou a atenção dos moradores logo nas primeiras horas da manhã.

Uma coletiva de imprensa foi marcada para esta terça-feira, às 11h30, para apresentação oficial dos detalhes da operação.