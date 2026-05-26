EXPÔ FERNANDÓPOLIS 2027 JÁ TEM DATAS CONFIRMADAS E GUSTTAVO LIMA COMO EMBAIXADOR OFICIAL

Cleber Faria anuncia expansão do rodeio, dois finais de semana de competição e confirmações para próxima edição

A Expo Fernandópolis 2027 já tem período confirmado e começou a movimentar o público ainda durante a cerimônia de encerramento da edição 2026. O anúncio foi feito pelo empresário Cleber Faria, representante do Grupo Império, durante discurso realizado no palco principal do evento na noite deste domingo.

Em sua fala, Cleber agradeceu ao prefeito João Paulo Cantarella, ao vice-prefeito Marcos Mazeti, aos vereadores da cidade, ao deputado Fausto Pinato, ao Sindicato Rural, ao Grupo Bacana e aos apoiadores que participaram da realização da feira.

Um dos momentos mais emocionantes destacados pelo organizador foi a ação social realizada no sábado, dia 16, quando os portões foram abertos gratuitamente para crianças, resultando na distribuição de cerca de 60 mil itens alimentícios ao público infantil.

EXPANSÃO DO RODEIO EM 2027

Durante o pronunciamento, Cleber Faria confirmou oficialmente que a edição de 2027 acontecerá entre os dias 20 e 30 de maio.

A principal novidade será a ampliação das disputas de rodeio, que passarão a ocorrer durante os dois finais de semana da festa, aumentando a programação esportiva e a movimentação no recinto.

Outro anúncio que levou o público ao delírio foi a confirmação do cantor Gusttavo Lima como atração da próxima edição e também como embaixador oficial da Expo Fernandópolis.

GRANDES CAMPEÕES DO RODEIO

A noite de encerramento também marcou a consagração dos campeões das modalidades de montaria.

Na disputa em touros:

🥇 Murilo Henrique, de Pereira Barreto — R$ 250 mil

🥈 Leandro Machado, de Nova Esperança — R$ 100 mil

Também ficaram entre os cinco melhores:

✔️ Rogério Venâncio

✔️ João Velasco

✔️ Cleber Henrique Marques

A Cia de Rodeio Califórnia foi eleita a melhor boiada da competição, enquanto o touro Cobiçado, da companhia Tércio Miranda, recebeu o prêmio de melhor animal.

CUTIANO TAMBÉM TEVE PREMIAÇÃO HISTÓRICA

Na tradicional modalidade Cutiano:

🥇 Ari Piovezan Junior, de Piracicaba — R$ 100 mil

🥈 José Lucas Dias, de Mirassol — R$ 22 mil

Também se destacaram:

✔️ Wilson Araújo

✔️ Julio César Camargo

✔️ Silvino Santos

A melhor tropa foi da Cia WR, que também levou o prêmio de melhor animal com o cavalo Mexe Mexe.