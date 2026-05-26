RELATO DE MULHER AGREDIDA EM 2009 EM FERNANDÓPOLIS COMOVE REDES SOCIAIS E LEVANTA ALERTA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Publicação emocionante relembra agressão sofrida há mais de 15 anos e destaca superação e importância da rede de proteção às mulheres

Uma publicação feita por Edineia Ernandes nas redes sociais gerou forte comoção entre internautas ao trazer à tona um episódio marcante de violência doméstica vivido por ela no ano de 2009, em Fernandópolis.

Na postagem, Edineia compartilhou uma fotografia antiga em que aparece com o rosto gravemente machucado após sofrer agressões físicas. O relato emocionou seguidores e rapidamente repercutiu nas redes sociais devido à força do depoimento e à reflexão feita sobre os avanços no combate à violência contra a mulher.

Segundo Edineia, na época em que foi vítima da agressão, o cenário jurídico e a rede de proteção às mulheres eram muito diferentes dos dias atuais.

Ela destacou que ainda não existia a mesma fiscalização, acolhimento e rigor da Justiça proporcionados atualmente pela consolidação da Lei Maria da Penha e pelas políticas de combate ao feminicídio.

Em um trecho do desabafo, a moradora afirmou que, se o episódio tivesse acontecido nos dias atuais, com os filhos já adultos, o desfecho poderia ter sido ainda mais grave.

Segundo ela, diante da revolta familiar, os próprios filhos poderiam ter reagido violentamente para defendê-la.

Apesar da lembrança dolorosa, Edineia fez questão de transformar a publicação em uma mensagem de superação, fé e recomeço.

Ela afirmou que hoje consegue olhar para trás como uma sobrevivente e agradeceu por ter conseguido reconstruir sua vida após enfrentar um dos períodos mais difíceis de sua trajetória.

No texto, também criticou julgamentos feitos por pessoas que desconhecem o seu passado e ressaltou que atualmente vive em paz e com dignidade.

A postagem recebeu centenas de mensagens de apoio, carinho e solidariedade de amigos, familiares e seguidores que se mostraram emocionados com a coragem da mulher em compartilhar a história.

O caso acabou reacendendo o debate sobre os impactos duradouros da violência doméstica e a importância de acolher mulheres sobreviventes, muitas vezes marcadas por traumas invisíveis durante anos.