Coral Esperança faz estreia emocionante no aniversário de 87 anos de Fernandópolis

O Coral Esperança, projeto musical permanente voltado para a população com mais de 60 anos, alcançou um marco importante ao realizar sua primeira apresentação oficial. O grupo subiu ao palco no último dia 22 de maio, próximo ao horário do almoço, integrando as festividades oficiais do aniversário de 87 anos do município de Fernandópolis. Vestindo uniformes preparados especialmente para a ocasião, as integrantes simbolizaram a consolidação de uma iniciativa que vem ganhando força como uma ferramenta essencial para a valorização e o bem-estar da terceira idade na região.

Idealizado e mantido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o projeto vai muito além das técnicas de canto. Sob a regência e condução da maestrina Priscila Avelino, o coral funciona como um espaço de acolhimento, convivência e apoio emocional para os participantes. Especialistas apontam que a prática do canto coletivo traz inúmeros benefícios para a saúde nessa etapa da vida, pois ajuda a estimular a memória, melhora a autoestima, promove a disciplina e fortalece os vínculos de amizade, combatendo o isolamento social por meio da arte.

A iniciativa também reflete o impacto positivo de políticas públicas focadas no envelhecimento ativo, garantindo que os idosos encontrem espaço para se expressar culturalmente e se manterem integrados à comunidade. Atualmente, os ensaios do grupo acontecem todas as quintas-feiras, a partir das 18h15, em uma sala anexa à Biblioteca Municipal de Fernandópolis, local que já se transformou no ponto de encontro oficial dessa construção coletiva.

O Coral Esperança mantém suas portas abertas para receber novos integrantes. Homens e mulheres que tenham 60 anos ou mais — ou que já estejam próximos dessa faixa etária — podem se juntar ao grupo, sendo que não é necessário ter qualquer tipo de experiência musical ou conhecimento prévio sobre canto. O grande objetivo da organização é expandir o número de participantes para espalhar ainda mais alegria, união e qualidade de vida pela cidade através da música.