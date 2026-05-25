Festival de Pesca e atrações gratuitas reúnem milhares de famílias nos 87 anos de Fernandópolis

As comemorações do aniversário de 87 anos de Fernandópolis ganharam um capítulo especial com o sucesso do 2º Festival de Pesca na Represa Beira-Rio e das atividades culturais realizadas no complexo esportivo ao lado. O evento superou as expectativas e consolidou-se como uma das principais opções de lazer, turismo e convivência comunitária do município. Desde as primeiras horas da manhã, o cartão-postal natural da cidade ficou tomado por moradores e visitantes em um clima de festa e integração entre diferentes gerações.

Para garantir a diversão dos pescadores, a Prefeitura Municipal realizou a soltura de quase três toneladas de peixes vivos, divididos entre pacus e tilápias. O resultado foi imediato: muitos participantes relataram facilidade em fisgar os peixes, e uma única família chamou a atenção ao conseguir capturar 37 deles. O impacto da iniciativa foi tão positivo que, mesmo após o término oficial do evento, dezenas de pessoas continuaram praticando a pesca na represa ao longo do fim de semana. O festival já faz parte do calendário oficial da cidade por força de lei, impulsionando a economia criativa e o turismo local.

Ao lado da represa, na pista de atletismo do Ginásio Beira-Rio, uma estrutura com 20 brinquedos infláveis e camas elásticas garantiu a diversão gratuita das crianças durante todo o dia, favorecida pelo tempo firme e ensolarado. O espaço também abrigou tendas de entidades assistenciais do município, que registraram excelente volume de vendas e grande circulação de público na área de alimentação e artesanato. Um dos grandes destaques visuais da festa foi um balão cativo de grande porte instalado no centro do gramado. A atração inédita permitiu que cerca de 100 pessoas fizessem voos controlados e amarrados, encantando adultos e crianças que puderam ver de perto o processo de enchimento e subida do balão.

O palco principal do evento foi dedicado à valorização dos artistas da terra. A abertura ficou por conta do Coral Esperança 60+, regido pela maestrina Priscila Avelino, que emocionou o público com um projeto focado na qualidade de vida dos idosos através da música. Na sequência, a diversidade de ritmos tomou conta do complexo com o rock clássico da banda Velhodewar, o talento da jovem cantora Lívia Costa, as interpretações de MPB e samba do grupo tradicional Os Pateis, além das apresentações das bandas Parafônicos, do cantor Josafá Seixas com seu tributo a Raul Seixas, e do Ministério de Louvor da Primeira Igreja Batista, que encerrou as apresentações com música cristã contemporânea.

A realização do festival envolveu um trabalho conjunto entre diversas pastas do governo municipal, incluindo as secretarias de Cultura e Turismo, Obras, Comunicação, Saúde e Gestão, além da Comissão Municipal de Eventos e dos vigias municipais, que garantiram a segurança e a infraestrutura do local. O prefeito João Paulo Sales Cantarella e vários vereadores acompanharam de perto as atividades. O sucesso do festival coroa um período movimentado em Fernandópolis, que também atraiu uma multidão com os shows gratuitos de Gusttavo Lima e da dupla Zé Neto & Cristiano no Parque de Exposições, consolidando o município como um polo regional de grandes eventos populares e familiares.