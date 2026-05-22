Fernandópolis celebra 87 anos com Festival de Pesca e 3 toneladas de peixes na Represa Beira-Rio

A cidade de Fernandópolis comemora o seu aniversário de 87 anos nesta sexta-feira com a realização do aguardado 2º Festival de Pesca na Represa Beira-Rio. Para garantir o sucesso do evento e a alegria dos participantes, o local recebeu um reforço de quase três toneladas de peixes vivos, divididos entre espécies de tilápias e pacus de vários tamanhos. A grande atração que vem movimentando os bastidores da festa é a presença de pelo menos cinco pacus gigantes, com cerca de 50 centímetros de comprimento, que foram soltos na lagoa pela prefeitura, desafiando a habilidade dos pescadores da região.

Para que tudo ocorra de maneira segura e agradável, o município preparou o cartão-postal nos últimos meses com cuidados intensivos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente monitorou a qualidade da água constantemente e confirmou que ela está em excelentes condições tanto para a prática do esporte quanto para o consumo saudável dos peixes pescados. Além disso, a represa passou por limpeza geral e estruturação, ganhando banheiros públicos e organização para acolher confortavelmente as famílias e os turistas.

De acordo com as regras estabelecidas pelo Decreto Municipal, a pescaria está liberada de forma gratuita e livre durante todo o dia. Os moradores podem levar os peixes que conseguirem fisgar para casa, mas devem respeitar as normas ambientais para evitar a pesca predatória. Dessa forma, é permitido apenas o uso de ferramentas tradicionais, como varas comuns, molinetes ou carretilhas, sendo terminantemente proibida a utilização de redes e tarrafas no espelho d’água.

A comissão organizadora do festival também emitiu um alerta de segurança rigoroso para os frequentadores da Represa Beira-Rio devido à proximidade de torres e fios de alta tensão conhecidos como “linhão de energia”. A orientação é para que as pessoas mantenham uma distância segura dessa fiação e jamais façam arremessos de linhas ou varas de pescar em direção à rede elétrica. O cuidado deve ser redobrado com o manuseio de objetos metálicos e com a supervisão de crianças, uma vez que o contato de equipamentos de pesca com os cabos de energia pode provocar choques elétricos fatais e acidentes graves.