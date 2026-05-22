Primeira noite do rodeio em touros e cavalos e show de Gusttavo Lima levam multidão à Expo Fernandópolis

A Expo Fernandópolis viveu mais uma noite histórica nesta edição 2026, marcada pela estreia do rodeio profissional em touros e cavalos e pelo recorde de público durante o show de Gustavo Lima no Recinto de Exposições Dr. Percy Waldir Semeghini na noite dessa quinta-feira, 21.

No entardecer, início da noite de ontem, 21, a arena já tinha um grande público para acompanhar as primeiras disputas do rodeio em touros, que levou emoção, adrenalina e alto nível técnico para dentro da pista. Os melhores competidores do país participaram das montarias, arrancando aplausos do público e reforçando a tradição do rodeio como uma das principais atrações da Expo.

Com um cronograma ajustado e com o mínimo de atraso, em respeito ao público, após as competições, o palco principal recebeu um dos shows mais aguardados desta edição. Gusttavo Lima arrastou uma verdadeira multidão ao recinto e protagonizou uma apresentação histórica, considerada pela organização como recorde de público desta edição da Expo. Com um repertório repleto de sucessos, o cantor emocionou os fãs e transformou o recinto em um grande coro durante toda a apresentação.

E a programação continua nesta sexta-feira, 22, aniversário de Fernandópolis, com mais atrações para o público. O recinto segue com entrada gratuita, a partir das 10h, funcionamento dos pavilhões comercial e agrícola, exposições de animais, praça de alimentação, parque de diversões e atividades voltadas ao agronegócio.

Na arena, o rodeio profissional em touros e cavalos volta a ser destaque na noite de hoje, a partir das 19h, prometendo mais disputas emocionantes. O palco principal receberá a dupla Zé Neto e Cristiano, a partir das 23h, com um mega show para celebrar o aniversário de 87 anos de Fernandópolis. Após as atrações na arena, a festa continua no Rancho do Bacana com show da dupla Fred e Fabrício e as DJs Fran Prado e Sanndy.

Serviço:

Evento: Expo Fernandópolis

Data: 15 a 24 de maio de 2026

Local: Recinto de Exposições de Fernandópolis /SP

Entrada: Gratuita

Realização: Sindicato Rural de Fernandópolis em parceria como Grupo Bacana