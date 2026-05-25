Cleber Faria celebra sucesso da Expo Fernandópolis e anuncia datas e atrações para 2027

O empresário Cleber Faria, representante do Grupo Império, subiu ao palco na noite deste domingo para fazer o discurso de encerramento e agradecimento da Expo Fernandópolis. Em sua fala, realizada diretamente do recinto do evento, o organizador expressou gratidão ao prefeito João Paulo Cantarella, ao vice-prefeito Marcos Mazeti, aos vereadores locais e ao deputado Fausto Pinato. Ele também estendeu os agradecimentos ao Sindicato Rural, ao Grupo Bacana e a todos os apoiadores que uniram forças para viabilizar a feira deste ano. Um dos momentos mais celebrados pelo empresário foi a ação solidária realizada no sábado, dia 16, quando os portões do parque foram abertos gratuitamente para o público infantil, resultando na distribuição de 60 mil itens alimentícios para as crianças.

Sem fazer promessas definitivas sobre a grade completa, o organizador aproveitou a oportunidade para projetar o futuro e confirmou que a Expo Fernandópolis de 2027 já tem período definido, agendada para ocorrer entre os dias 20 e 30 de maio. A principal novidade para a próxima edição será a expansão do rodeio, que passará a ser disputado ao longo dos dois finais de semana do evento. O público presente também comemorou a confirmação antecipada do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que garantiu sua participação na festa e declarou-se oficialmente como o grande embaixador da Expo.

A noite de encerramento também consagrou os grandes campeões das competições de montaria, que distribuíram prêmios significativos aos peões. Na modalidade em touros, o primeiro lugar ficou com Murilo Henrique, da cidade de Pereira Barreto, que faturou o prêmio principal de 250 mil reais, seguido por Leandro Machado, de Nova Esperança, que levou 100 mil reais. Os competidores Rogério Venâncio, João Velasco e Cleber Henrique Marques completaram o pódio dos cinco melhores. Entre as estruturas de arena, a Cia de Rodeio Califórnia foi eleita a melhor boiada e o touro Cobiçado, da companhia Tércio Miranda, levou o título de melhor animal.

Já na tradicional montaria em cavalos, o estilo Cutiano, o grande vencedor da noite foi Ari Piovezan Junior, representante de Piracicaba, que conquistou o prêmio de 100 mil reais. O segundo lugar foi ocupado por José Lucas Dias, de Mirassol, que recebeu 22 mil reais, enquanto Wilson Araújo, Julio César Camargo e Silvino Santos garantiram as demais posições de destaque na classificação final. A premiação de melhor tropa foi entregue para a Cia de Rodeio WR, que também foi dona do animal de maior destaque da competição, o cavalo Mexe Mexe.