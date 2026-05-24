Expo Fernandópolis 2026 chega ao fim com prêmio recorde de R$ 800 mil e final do rodeio

A Expo Fernandópolis 2026 encerra sua programação neste domingo em grande estilo, trazendo as aguardadas finais das montarias em touros e cavalos. Para consagrar os campeões, a organização preparou uma premiação recorde de R$ 800 mil, fechando com chave de ouro os dez dias de festa. O evento, que movimentou o Recinto de Exposições Percy Waldir Semeghini, atraiu milhares de visitantes e reafirmou sua importância como um dos maiores acontecimentos festivos e do agronegócio no interior do estado de São Paulo.

Organizada pelo Sindicato Rural de Fernandópolis junto com os grupos Bacana e Império, a feira conseguiu unir esporte, lazer e negócios em uma grade de atrações bem variada. Do total de prêmios distribuídos na arena hoje, R$ 700 mil serão destinados aos peões que vencerem as disputas, enquanto R$ 100 mil vão premiar os donos dos animais de destaque, elegendo categorias como o melhor boi, o melhor cavalo, a melhor boiada e a melhor tropa da competição.

Para garantir um espetáculo de alto nível técnico, a comissão organizadora inovou e trouxe um modelo de contratação inédito na região. Em vez de fechar parceria com apenas uma companhia de rodeio, os organizadores selecionaram a dedo os 40 melhores touros e os 20 melhores cavalos em atividade no país. Essa escolha independente reuniu a verdadeira elite dos animais de montaria do Brasil na mesma arena, elevando o grau de dificuldade para os competidores.

A voz e a emoção das fases semifinal e final ficam sob a responsabilidade dos experientes locutores Almir Cambra e Luciano de Oliveira. As análises técnicas das montarias serão feitas pelos comentaristas Esnar Ribeiro e Enrique Moraes, acompanhados por Rosana Bracero na locução comercial. Para descontrair o público nos intervalos, o Palhaço PT comanda a animação na arena. Com o patrocínio da Cervejaria Império e o suporte do empresário Cléber Faria, a edição de 2026 da Expo Fernandópolis se despede deixando recordes de público e uma das estruturas mais imponentes de sua história.