Motorista capota carro ao tentar desviar de cachorro em estrada de terra em Votuporanga

Mulher seguia para o trabalho quando perdeu o controle da direção após um cachorro atravessar a pista; ela foi socorrida pelo SAMU.

Uma mulher ficou ferida após capotar o veículo que conduzia na manhã desta segunda-feira (27), em uma estrada de terra localizada nos fundos do bairro Jardim Monte Verde, em Votuporanga (SP). O acidente ocorreu no acesso à vicinal que liga o município a Valentim Gentil.

Segundo informações apuradas pela reportagem do VotuNews, a motorista seguia para o trabalho por volta das 6h, conduzindo um Ford Fiesta, quando um cachorro atravessou repentinamente a estrada.

Na tentativa de evitar o atropelamento do animal, a condutora perdeu o controle da direção. O veículo capotou e parou às margens da via.

A motorista sofreu ferimentos e reclamava de fortes dores de cabeça após o acidente. Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde permaneceu sob cuidados médicos.