Notícias Noroeste
Pizzaria Master
Portal regional de notícias
Votuporanga

Motorista capota carro ao tentar desviar de cachorro em estrada de terra em Votuporanga

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 14:08 Atualizado em 27/07/2026 14:08 148 visualizações (1 hoje)
Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Prefeitura saude

Mulher seguia para o trabalho quando perdeu o controle da direção após um cachorro atravessar a pista; ela foi socorrida pelo SAMU.

Uma mulher ficou ferida após capotar o veículo que conduzia na manhã desta segunda-feira (27), em uma estrada de terra localizada nos fundos do bairro Jardim Monte Verde, em Votuporanga (SP). O acidente ocorreu no acesso à vicinal que liga o município a Valentim Gentil.

Segundo informações apuradas pela reportagem do VotuNews, a motorista seguia para o trabalho por volta das 6h, conduzindo um Ford Fiesta, quando um cachorro atravessou repentinamente a estrada.

Na tentativa de evitar o atropelamento do animal, a condutora perdeu o controle da direção. O veículo capotou e parou às margens da via.

A motorista sofreu ferimentos e reclamava de fortes dores de cabeça após o acidente. Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde permaneceu sob cuidados médicos.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

anuncie 5
Compartilhe esta notícia nos grupos da região

Ajude a informação chegar mais longe. Envie para amigos, grupos de WhatsApp e moradores da sua cidade.

Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Leia também

Mais notícias da região

Votuporanga
Fórum de Votuporanga julga nesta quarta acusado pela morte do cantor Gustavo Caporalini
Votuporanga
Idoso vai a júri popular por tentativa de homicídio após disparos contra inquilino em Votuporanga
Votuporanga
Trabalhador fica ferido após cair de cerca de cinco metros durante manutenção na Igreja Matriz de Votuporanga
Votuporanga
Colisão entre dois carros deixa idosa ferida e provoca lentidão no trânsito no Centro de Votuporanga
WhatsAppReceba notícias do Notícias Noroeste

Faça seu cadastro e acompanhe as principais atualizações da região pelo WhatsApp.

Cadastrar no WhatsApp
Tem denúncia, vídeo ou informação?

Envie para a redação do Notícias Noroeste. Sua informação pode ajudar a região.

Enviar pelo WhatsApp
anuncie 5
WhatsApp Anuncieno Notícias Noroeste