Trabalhador fica ferido após cair de cerca de cinco metros durante manutenção na Igreja Matriz de Votuporanga

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 19:38 Atualizado em 27/07/2026 19:38 👁️ 110 visualizações (1 hoje)

Homem realizava serviço no telhado da igreja quando sofreu a queda. Ele foi socorrido consciente pelo Samu.

Um trabalhador de aproximadamente 30 anos ficou ferido após cair do teto da Igreja Matriz de Votuporanga, na tarde desta segunda-feira (27). O acidente aconteceu por volta das 16h, durante um serviço de manutenção na parte externa do prédio.

A reportagem apurou que o homem realizava trabalhos no telhado da igreja quando, por circunstâncias ainda não esclarecidas, caiu de uma altura aproximada de cinco metros.

Segundo testemunhas, o trabalhador utilizava todos os equipamentos de segurança no momento do acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. Apesar do forte impacto da queda, a vítima estava consciente e orientada, sendo encaminhada para atendimento médico.

A Igreja Católica informou que irá analisar o ocorrido para esclarecer as circunstâncias do acidente e apurar o que provocou a queda.