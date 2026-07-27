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Corpos das vítimas de acidente entre Potirendaba e Ibirá são sepultados; adolescente segue internado

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 14:31 Atualizado em 27/07/2026 14:31 122 visualizações (1 hoje)
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Acidente ocorreu durante forte chuva na Vicinal Abel Pinho Maia e deixou duas pessoas mortas e três feridas.

Os corpos das duas vítimas fatais do grave acidente registrado na última sexta-feira (24), na Vicinal Abel Pinho Maia, entre os municípios de Potirendaba e Ibirá (SP), foram sepultados neste fim de semana sob forte comoção de familiares e amigos.

Uma das vítimas foi identificada como Lucas Eduardo Junio Amaro, de 31 anos, morador de Potirendaba. A segunda vítima também foi identificada posteriormente pelas autoridades. Ambos morreram ainda no local da colisão frontal entre um Fiat Palio e um GWM Haval H6, ocorrida durante uma intensa chuva.

Com a força do impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas por equipes do Corpo de Bombeiros.

No Fiat Palio também estava um adolescente de 14 anos, que foi socorrido inicialmente para a Santa Casa de Ibirá. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), em São José do Rio Preto, onde permanece internado.

Os ocupantes do outro veículo, um homem de 63 anos e uma mulher de 59 anos, também ficaram feridos. O motorista foi encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto e recebeu alta médica no dia seguinte. A passageira também foi socorrida e recebeu atendimento médico.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa. A perícia técnica realizou os levantamentos no local, e as causas da colisão continuam sendo investigadas.

O Notícias Noroeste manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste momento de profunda dor.

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