CORPO ESQUARTEJADO É ENCONTRADO DENTRO DE LIXEIRA DE MARMITARIA EM RIO PRETO

Achado foi feito por funcionário na manhã desta segunda (27) no Parque Estoril
Um achado mobilizou as forças de segurança na manhã desta segunda-feira (27), no bairro Parque Estoril, em São José do Rio Preto.
O corpo de uma pessoa, ainda não identificada oficialmente, foi encontrado dentro da lixeira de uma marmitaria. O caso foi descoberto quando um funcionário saiu para descartar o lixo e encontrou diversos sacos plásticos com os restos mortais. Ele acionou imediatamente a Polícia.
A Polícia Militar e a Polícia Civil isolaram a área e acionaram a perícia. De acordo com as primeiras informações, há suspeita de que a vítima seja uma mulher, devido a vestígios encontrados no local. A identidade ainda não foi confirmada.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil para identificar a vítima e apurar a autoria e motivação do crime.