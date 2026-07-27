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S. J. Rio Preto

CORPO ESQUARTEJADO É ENCONTRADO DENTRO DE LIXEIRA DE MARMITARIA EM RIO PRETO

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 13:18 Atualizado em 27/07/2026 13:18 148 visualizações (4 hoje)
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Prefeitura saude

Achado foi feito por funcionário na manhã desta segunda (27) no Parque Estoril

Um achado mobilizou as forças de segurança na manhã desta segunda-feira (27), no bairro Parque Estoril, em São José do Rio Preto.

O corpo de uma pessoa, ainda não identificada oficialmente, foi encontrado dentro da lixeira de uma marmitaria. O caso foi descoberto quando um funcionário saiu para descartar o lixo e encontrou diversos sacos plásticos com os restos mortais. Ele acionou imediatamente a Polícia.

A Polícia Militar e a Polícia Civil isolaram a área e acionaram a perícia. De acordo com as primeiras informações, há suspeita de que a vítima seja uma mulher, devido a vestígios encontrados no local. A identidade ainda não foi confirmada.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil para identificar a vítima e apurar a autoria e motivação do crime.

Prefeitura saude
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