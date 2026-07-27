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Empresário é baleado no pescoço após projétil ricochetear durante competição de tiro em Bady Bassitt

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 19:35 Atualizado em 27/07/2026 19:36 134 visualizações (1 hoje)
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Homem de 35 anos foi atingido durante prova de tiro prático e recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (27). Polícia apura o caso.

Um empresário de 35 anos ficou ferido após ser atingido no pescoço por um disparo de arma de fogo durante uma competição de tiro prático realizada no último sábado (25), em um clube de tiro de Bady Bassitt (SP).

Segundo as informações apuradas, a suspeita é de que o projétil de uma pistola calibre 9 mm tenha ricocheteado em uma placa metálica antes de atingir a vítima. O disparo teria sido efetuado por um engenheiro agrônomo de 55 anos, que também participava da competição.

O acidente ocorreu por volta das 17h, durante uma prova da modalidade IPSC (International Practical Shooting Confederation), conhecida como tiro prático, esporte que reúne percursos com diferentes alvos e exige precisão, velocidade e controle dos competidores.

Após ser atingido, o empresário foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde permaneceu internado para atendimento médico. Ele recebeu alta nesta segunda-feira (27).

A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa, quando não há intenção de provocar o ferimento.

De acordo com o delegado de Bady Bassitt, Dimitrius Coelho, a instauração de um inquérito criminal depende de representação formal da vítima.

O caso segue sob apuração pelas autoridades para esclarecer todas as circunstâncias do acidente.

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