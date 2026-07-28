Polícia Civil investiga morte de homem encontrado em residência de Ouroeste

Vítima foi localizada pelo próprio pai dentro da casa onde moravam; Polícia Científica realizou perícia e caso segue sob investigação

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Moacir Moraes Leal, de 44 anos, encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira (27), em uma residência localizada na Rua Margarida, no município de Ouroeste (SP).

De acordo com as informações preliminares, o homem foi encontrado pelo próprio pai, por volta das 6h, sobre a cama da residência onde ambos moravam. Ao perceber a situação, ele acionou imediatamente o serviço de emergência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram o óbito.

Segundo as primeiras informações da ocorrência, a vítima apresentava ferimentos e havia marcas de sangue no interior do imóvel. Diante das circunstâncias, o caso foi registrado como ocorrência suspeita.

A Polícia Científica realizou a perícia no local para coletar vestígios que possam auxiliar na investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames periciais deverão apontar a causa da morte.

A Polícia Civil instaurou inquérito e segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e verificar se houve ou não participação de terceiros.