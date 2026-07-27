Criança de 2 anos desaparecida em Ocauçu é encontrada por voluntários de Campos Novos Paulista

Menino foi localizado após uma madrugada de buscas que mobilizou forças de segurança, equipes de resgate e dezenas de voluntários da região.

Após horas de angústia e uma grande mobilização, a criança de 2 anos que havia desaparecido em Ocauçu (SP) foi encontrada na manhã desta segunda-feira (27). O menino foi localizado por um grupo de voluntários de Campos Novos Paulista, que participava das buscas em uma área de mata próxima à fazenda onde ocorreu o desaparecimento.

Assim que a criança foi encontrada, as equipes de resgate foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos e dar continuidade aos procedimentos da ocorrência.

A operação contou com a participação de dezenas de profissionais e voluntários. Estiveram envolvidos o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), BAEP com equipe do Canil e cão farejador, Força Tática de Marília, policiais da 4ª Companhia da PM de Garça, Defesa Civil de Vera Cruz, além de moradores e voluntários de diversas cidades da região.

O desaparecimento mobilizou a população durante toda a madrugada, e o desfecho positivo trouxe alívio para familiares, amigos e todos que acompanharam as buscas.

A atuação conjunta entre os órgãos de segurança e os voluntários foi decisiva para o sucesso da operação.