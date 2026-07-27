Ouroeste se despede de Moacir Moraes Leal aos 44 anos

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 14:12 Atualizado em 27/07/2026 14:13 👁️ 425 visualizações (3 hoje)

A cidade de Ouroeste (SP) está de luto pelo falecimento de Moacir Moraes Leal, aos 44 anos, ocorrido nesta segunda-feira (27).

Moacir era irmão de Marcelo da Reciclagem, pessoa bastante conhecida no município, e sua partida gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade.

De acordo com a Funerária Nova Aliança, os horários do velório e do sepultamento ainda serão definidos e divulgados após a confirmação da família.

Neste momento de profunda tristeza, familiares e amigos recebem inúmeras manifestações de solidariedade e apoio.