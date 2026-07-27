Notícias Noroeste
Pizzaria Master
Portal regional de notícias
Ouroeste

Ouroeste se despede de Moacir Moraes Leal aos 44 anos

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 14:12 Atualizado em 27/07/2026 14:13 425 visualizações (3 hoje)
Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Prefeitura saude

A cidade de Ouroeste (SP) está de luto pelo falecimento de Moacir Moraes Leal, aos 44 anos, ocorrido nesta segunda-feira (27).

Moacir era irmão de Marcelo da Reciclagem, pessoa bastante conhecida no município, e sua partida gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade.

De acordo com a Funerária Nova Aliança, os horários do velório e do sepultamento ainda serão definidos e divulgados após a confirmação da família.

Neste momento de profunda tristeza, familiares e amigos recebem inúmeras manifestações de solidariedade e apoio.

O Notícias Noroeste manifesta seus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda.

Pizzaria Master
Compartilhe esta notícia nos grupos da região

Ajude a informação chegar mais longe. Envie para amigos, grupos de WhatsApp e moradores da sua cidade.

Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Leia também

Mais notícias da região

Ouroeste
Prefeitura de Ouroeste desclassifica primeira colocada e convoca OSS Pirangi para assumir gestão do Hospital Municipal
Ouroeste
Polícia Civil investiga morte de homem encontrado em residência de Ouroeste
Ouroeste
Justiça manda a júri popular mãe acusada de causar morte de bebê por intoxicação com cocaína transmitida pelo leite materno em Ouroeste
Ouroeste
URGENTE – Tribunal de Contas julga irregular contrato de mais de R$ 6 milhões da Saúde de Ouroeste
WhatsAppReceba notícias do Notícias Noroeste

Faça seu cadastro e acompanhe as principais atualizações da região pelo WhatsApp.

Cadastrar no WhatsApp
Tem denúncia, vídeo ou informação?

Envie para a redação do Notícias Noroeste. Sua informação pode ajudar a região.

Enviar pelo WhatsApp
anuncie 5
WhatsApp Anuncieno Notícias Noroeste