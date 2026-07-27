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Idoso fica ferido ao tentar salvar cão de estimação de ataque de pitbull em Birigui

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 13:38 Atualizado em 27/07/2026 13:39 95 visualizações (2 hoje)
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Aposentado de 74 anos sofreu mordidas nos braços ao defender seu Shih Tzu; caso será investigado pela Polícia Civil.

Um aposentado de 74 anos ficou ferido na manhã deste domingo (26) ao tentar proteger seu cão de estimação de um ataque de um pitbull que estava solto em via pública, no centro de Birigui (SP).

A ocorrência foi registrada por volta das 11h, na Travessa Ademar Ferreira da Silva, e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo informações da corporação, o pitbull escapou do quintal de uma residência próxima e avançou contra um Shih Tzu, que era conduzido na coleira pelo idoso durante um passeio.

Ao tentar impedir o ataque e salvar o animal de estimação, o aposentado acabou sendo mordido nos braços pelo pitbull.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde passou por avaliação médica e permaneceu em observação.

O cão de pequeno porte também sofreu ferimentos durante o ataque e precisou ser levado para atendimento veterinário.

O tutor do pitbull compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos. A ocorrência foi registrada como omissão de cautela na guarda ou condução de animais, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do caso.

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