Notícias Noroeste
anuncie 5
Portal regional de notícias
Birigui

Menino de 10 anos desaparecido em Birigui é encontrado e família agradece apoio da população

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 14:35 Atualizado em 27/07/2026 14:35 99 visualizações (1 hoje)
Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Prefeitura saude

Após horas de angústia e mobilização, o menino Heitor Ramos Costa, de 10 anos, que estava desaparecido em Birigui, foi encontrado em segurança. A informação foi confirmada pela própria família, que também agradeceu o apoio recebido durante as buscas.

Heitor estava desaparecido desde a manhã de sábado (25), quando foi visto pela última vez no bairro Toselar. O caso gerou grande repercussão na cidade e nas redes sociais, onde familiares, amigos e moradores compartilharam milhares de publicações na tentativa de localizar o garoto.

Durante o período em que esteve desaparecido, a família contou com o apoio das forças de segurança e da população, que se uniu em uma ampla corrente de solidariedade para divulgar informações e auxiliar nas buscas.

Com a confirmação de que Heitor foi encontrado, o clima de apreensão deu lugar ao alívio entre familiares e todos que acompanharam o caso. A família fez questão de agradecer às equipes de segurança, aos amigos e a todas as pessoas que compartilharam as informações, destacando que a colaboração da comunidade foi fundamental.

O desfecho trouxe tranquilidade para os familiares e encerrou um episódio que mobilizou moradores de Birigui e de diversas cidades da região.

Prefeitura saude
Compartilhe esta notícia nos grupos da região

Ajude a informação chegar mais longe. Envie para amigos, grupos de WhatsApp e moradores da sua cidade.

Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Leia também

Mais notícias da região

Birigui
Idoso fica ferido ao tentar salvar cão de estimação de ataque de pitbull em Birigui
Birigui
COMPARTILHE – Criança de 10 anos desaparece em Birigui e família faz apelo por informações
Birigui
Polícia Civil esclarece homicídio de homem encontrado morto em estrada rural; viúva confessa o crime em Birigui
Birigui
Denúncia de maus-tratos leva à eutanásia de cadela idosa e caso é investigado em Birigui
WhatsAppReceba notícias do Notícias Noroeste

Faça seu cadastro e acompanhe as principais atualizações da região pelo WhatsApp.

Cadastrar no WhatsApp
Tem denúncia, vídeo ou informação?

Envie para a redação do Notícias Noroeste. Sua informação pode ajudar a região.

Enviar pelo WhatsApp
Pizzaria Master
WhatsApp Anuncieno Notícias Noroeste