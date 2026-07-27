Menino de 10 anos desaparecido em Birigui é encontrado e família agradece apoio da população

Após horas de angústia e mobilização, o menino Heitor Ramos Costa, de 10 anos, que estava desaparecido em Birigui, foi encontrado em segurança. A informação foi confirmada pela própria família, que também agradeceu o apoio recebido durante as buscas.

Heitor estava desaparecido desde a manhã de sábado (25), quando foi visto pela última vez no bairro Toselar. O caso gerou grande repercussão na cidade e nas redes sociais, onde familiares, amigos e moradores compartilharam milhares de publicações na tentativa de localizar o garoto.

Durante o período em que esteve desaparecido, a família contou com o apoio das forças de segurança e da população, que se uniu em uma ampla corrente de solidariedade para divulgar informações e auxiliar nas buscas.

Com a confirmação de que Heitor foi encontrado, o clima de apreensão deu lugar ao alívio entre familiares e todos que acompanharam o caso. A família fez questão de agradecer às equipes de segurança, aos amigos e a todas as pessoas que compartilharam as informações, destacando que a colaboração da comunidade foi fundamental.