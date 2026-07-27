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Polícia Civil prende suspeito de promover série de furtos e atos de vandalismo em São José do Rio Preto

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 13:06 Atualizado em 27/07/2026 13:07 75 visualizações (2 hoje)
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Homem de 35 anos é investigado por invadir escola e residências no Jardim Antunes; prejuízo causado chega a dezenas de milhares de reais.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto, por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), prendeu um homem de 35 anos suspeito de integrar uma sequência de furtos e atos de vandalismo registrados na região norte da cidade.

A prisão preventiva foi decretada pela Justiça após uma investigação conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que reuniu provas apontando o investigado como responsável por diversos crimes praticados no bairro Jardim Antunes.

As investigações começaram após uma série de arrombamentos em uma escola da comunidade. Segundo a Polícia Civil, o suspeito invadia o prédio durante a madrugada para furtar fios elétricos, materiais de construção e outros objetos.

Além dos furtos, os policiais apuraram que as invasões provocaram grandes danos ao patrimônio público, incluindo vandalismo, destruição de equipamentos e comprometimento da rede elétrica da unidade escolar. Os prejuízos são estimados em dezenas de milhares de reais.

Durante o avanço das investigações, a equipe da DIG também relacionou o homem a diversos furtos em residências próximas, de onde teriam sido levados ferramentas, celulares, botijões de gás, dinheiro e cabos elétricos.

Diante do conjunto de provas, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado, que foi localizado e detido pelos policiais civis.

As investigações continuam para identificar e localizar um segundo suspeito que teria participado da invasão à escola.

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