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Colisão entre dois carros deixa idosa ferida e provoca lentidão no trânsito no Centro de Votuporanga

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 19:28 Atualizado em 27/07/2026 19:28 85 visualizações (2 hoje)
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Acidente aconteceu no cruzamento das ruas Goiás e Sergipe; motorista de 83 anos foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa.

Uma colisão entre dois automóveis mobilizou equipes de resgate e provocou transtornos no trânsito na manhã desta segunda-feira (27), no Centro de Votuporanga. O acidente foi registrado por volta das 10h50, no cruzamento das ruas Goiás e Sergipe.

Segundo as informações apuradas no local, uma Volkswagen Saveiro branca trafegava pela Rua Sergipe quando, ao cruzar o cruzamento, foi atingida por um Nissan Kicks cinza.

A motorista do utilitário, uma idosa de 83 anos, sofreu ferimentos e precisou ser socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela foi encaminhada à Santa Casa de Votuporanga para avaliação médica após apresentar um ferimento na perna. Por precaução, os profissionais também realizaram exames devido à idade da paciente e ao fato de ela utilizar marca-passo.

Durante o atendimento da ocorrência, a Rua Goiás ficou totalmente interditada por alguns minutos, sendo necessário o desvio do trânsito para vias próximas. Após o trabalho das equipes de resgate e a retirada dos veículos envolvidos, o fluxo foi gradualmente normalizado.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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