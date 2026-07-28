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Fórum de Votuporanga julga nesta quarta acusado pela morte do cantor Gustavo Caporalini

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 19:46 Atualizado em 28/07/2026 19:46 61 visualizações (6 hoje)
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Sessão do Tribunal do Júri contará com esquema especial de segurança devido à repercussão do caso

O Tribunal do Júri da Comarca de Votuporanga realiza nesta quarta-feira (29), a partir das 8h, o julgamento de Rodrigo Marques, acusado de matar o cantor sertanejo e corretor de imóveis Gustavo Henrique Soares Caporalini, de 39 anos.

O processo tramita na 1ª Vara Criminal de Votuporanga. O réu, que na época dos fatos exercia a função de agente penitenciário, responde ao processo preso.

O crime ocorreu em fevereiro de 2024 e teve grande repercussão em Votuporanga e em toda a região. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o acusado invadiu a residência da família da vítima e efetuou três disparos contra Gustavo, na presença de familiares.

Após ser baleado, o cantor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos.

Poucas horas após o crime, o suspeito foi localizado e preso na cidade de Campina Verde (MG).

Esquema especial de segurança

Em razão da grande repercussão do caso, a Justiça definiu um esquema especial para a realização do julgamento.

O acesso ao Fórum será controlado com detectores de metais, reforço no policiamento e distribuição de senhas ao público.

Também estão proibidas manifestações que possam comprometer a ordem da sessão, incluindo o uso de faixas, protestos e transmissões ao vivo durante o julgamento.

Familiares das partes e profissionais da imprensa poderão acompanhar a sessão presencialmente, desde que observem as determinações estabelecidas pelo Poder Judiciário.

Ao final do julgamento, caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a responsabilidade criminal do acusado pela morte de Gustavo Caporalini, caso que marcou a região e gerou grande comoção entre familiares, amigos e admiradores do cantor.

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