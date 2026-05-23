Expo Fernandópolis impulsiona negócios e reúne grandes marcas do agronegócio

Muito além dos shows e das atrações de entretenimento, a também vem se consolidando como uma importante vitrine de negócios e fortalecimento da economia regional. Desde a abertura da feira, o Recinto de Exposições Percy Waldir Semeghini registra intensa movimentação nos setores comerciais e agrícolas, reunindo empresas, produtores rurais, comerciantes, investidores e visitantes de toda a região.

Um dos grandes destaques desta edição é a forte presença de empresas ligadas ao agronegócio, com exposição de tratores, implementos agrícolas, veículos, máquinas e tecnologias voltadas ao campo. Grandes marcas do setor marcam presença na feira, como Valtra, Massey Ferguson e LS Tractor, além de outras empresas que apresentam novidades, condições especiais de negociação e equipamentos de última geração para os produtores rurais.

Os espaços destinados às exposições agrícolas e comerciais têm recebido fluxo constante de visitantes, reforçando a importância da Expo como ponto de encontro entre empresas e consumidores. Além da divulgação de marcas e produtos, a feira também se transforma em ambiente favorável para networking, fechamento de negócios e fortalecimento de parcerias comerciais.

O setor automotivo, de implementos, serviços, alimentação e comércio em geral também ganha destaque nesta edição, contribuindo diretamente para o aquecimento econômico durante os dias de festa. A expectativa é que a movimentação financeira gerada pela impacte positivamente diversos segmentos da economia local e regional.

Com entrada gratuita em todos os dias, a feira segue unindo entretenimento, tradição, cultura sertaneja e oportunidades de negócios, reforçando seu papel como um dos maiores eventos do interior paulista e uma das principais vitrines do agronegócio e do comércio regional.

Serviço:

Evento: Expo Fernandópolis

Data: 15 a 24 de maio de 2026

Local: Recinto de Exposições de Fernandópolis /SP

Entrada: Gratuita

Realização: Sindicato Rural de Fernandópolis em parceria como Grupo Bacana