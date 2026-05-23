Zé Neto e Cristiano arrastam multidão à Expo Fernandópolis e hoje promete mais uma noite histórica com Simone Mendes

A Expo Fernandópolis segue vivendo uma de suas edições mais badaladas dos últimos anos e promete mais uma noite histórica neste sábado, 23, no Recinto de Exposições Dr. Percy Waldir Semeghini. A noite de sexta-feira, 22, aniversário de Fernandópolis, foi marcada pelo show da dupla Zé Neto & Cristiano e pelas disputas emocionantes do rodeio profissional em touros, a expectativa agora se volta para a apresentação de Simone Mendes.

Os portões do recinto serão abertos às 10h da manhã, permitindo que o público aproveite toda a estrutura da Expo ao longo do dia. A programação inclui praça de alimentação, parque de diversões, pavilhões comerciais e agrícolas, exposições de animais, espaços do agronegócio e atrações culturais.

Na arena, o rodeio profissional em touros e cavalos começa às 19h, reunindo novamente competidores de diversas regiões do país em mais uma noite de adrenalina e emoção para o público apaixonado pela cultura sertaneja.

Já às 23h, o palco principal recebe Simone Mendes, que promete um mega show com os maiores sucessos de sua carreira. A expectativa da organização é de mais um grande público no recinto para acompanhar o show da cantora.

A festa continua madrugada a dentro com a última noite do Rancho Bacana com shows de Bison e Comassetto, Baile do Zena e Saxen.

Serviço:

Evento: Expo Fernandópolis

Data: 15 a 24 de maio de 2026

Local: Recinto de Exposições de Fernandópolis /SP

Entrada: Gratuita

Realização: Sindicato Rural de Fernandópolis em parceria como Grupo Bacana