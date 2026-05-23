Jovem médico de Jales morre após sofrer infarto fulminante em Santos

Felipe Cervantes havia se casado há cerca de 20 dias e sua morte causou forte comoção entre familiares e amigos

A trágica e repentina morte do jovem médico jalesense Felipe Cervantes causou profunda comoção entre familiares, amigos, pacientes e colegas de profissão. Ele faleceu na cidade de Santos, no litoral paulista, onde morava e exercia a medicina, após sofrer um infarto fulminante.

Segundo informações repassadas por pessoas próximas, Felipe passou mal de forma repentina enquanto estava na cidade. O médico teria relatado fortes dores no peito momentos antes de sofrer o ataque cardíaco.

Apesar da rápida mobilização para tentar socorrê-lo, o quadro clínico evoluiu rapidamente e não houve tempo para reversão.

COMOÇÃO EM JALES

Natural de Jales, Felipe mantinha fortes vínculos familiares e afetivos na cidade, o que fez com que a notícia se espalhasse rapidamente e provocasse enorme tristeza na região.

A morte do médico gerou ainda mais impacto pelo fato de ele ter se casado há cerca de apenas 20 dias, vivendo um dos momentos mais felizes de sua vida pessoal.

Nas redes sociais, inúmeras homenagens começaram a ser publicadas por amigos, familiares e colegas, que destacaram o profissionalismo, a dedicação e o carinho com que Felipe tratava as pessoas ao seu redor.

Muitos o definiram como um jovem médico promissor, humano e extremamente querido pela comunidade.

DESPEDIDA

O corpo do médico deverá ser trasladado de Santos para Jales, onde serão realizados o velório e o sepultamento ao lado da família.

Até o fechamento desta edição, os horários e o local oficial da despedida ainda não haviam sido divulgados.

Familiares e amigos recebem mensagens de solidariedade neste momento de profunda dor e tristeza.