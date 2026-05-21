POLÍCIA AMBIENTAL APLICA MULTA DE R$ 133 MIL A CRIADOR DE AVES EXÓTICAS EM JALES

Fiscalização encontrou mais de 650 aves estrangeiras sem licença em propriedade às margens do Córrego do Veadão

A Polícia Militar Ambiental aplicou uma multa de R$ 133 mil a um criador de aves exóticas no município de Jales após descobrir centenas de animais mantidos sem autorização legal.

A fiscalização ocorreu durante ações da Operação Impacto, voltada ao combate de crimes ambientais e à criação irregular de animais em cativeiro.

Segundo a polícia, a vistoria aconteceu em uma propriedade localizada às margens do Córrego do Veadão, onde os agentes encontraram diversas estruturas de alvenaria utilizadas como viveiros para aves.

O proprietário informou aos policiais que atua há cerca de 28 anos com a criação de aves exóticas e utiliza a atividade como complemento da renda familiar.

Durante a inspeção, os agentes constataram que não havia animais da fauna silvestre brasileira mantidos ilegalmente. No entanto, a quantidade e variedade de espécies estrangeiras levaram a equipe a consultar normas federais do Ibama para verificar quais aves exigiam autorização específica.

Entre os animais encontrados estavam espécies isentas de controle, como calopsitas, periquitos-australianos, manons e diamantes-de-gould.

Porém, os policiais identificaram outras 655 aves exóticas que necessitam de licença obrigatória para criação e comercialização no país.

Segundo a Polícia Ambiental, entre as aves sem documentação estavam:

📌 564 agapornis

📌 58 ring necks

📌 23 grandes alexandres

📌 10 roselas

Apesar da irregularidade, os policiais destacaram que os animais estavam em boas condições de saúde, com alimentação e água disponíveis nos viveiros.

Mesmo assim, por não possuir autorização legal para introdução e manejo das espécies exóticas em território paulista, o proprietário foi autuado em flagrante.

O criador recebeu um Auto de Infração Ambiental no valor exato de R$ 133 mil e deverá responder administrativamente pelo manejo irregular dos animais.