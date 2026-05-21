FAMÍLIA DE RIOLÂNDIA PROCURA HOMEM DESAPARECIDO HÁ TRÊS SEMANAS

Leonardo Borges da Silva vivia em situação de rua e era conhecido na região norte de Tanabi

Familiares e amigos de Leonardo Borges da Silva vivem dias de angústia e apreensão diante do desaparecimento do morador de Riolândia, que não é visto há aproximadamente três semanas.

O caso mobiliza parentes, conhecidos e moradores da região, que utilizam as redes sociais para tentar localizar Leonardo e obter qualquer informação sobre seu paradeiro.

Segundo relatos da família, Leonardo vinha vivendo em situação de rua e era frequentemente visto por comerciantes e moradores da zona norte de Tanabi.

Apesar das dificuldades enfrentadas, familiares afirmam que ele sempre foi conhecido por ser uma pessoa tranquila, educada, dócil e querida pela comunidade local.

Leonardo já foi casado e é pai de um menino pequeno, que sente profundamente sua ausência e pergunta constantemente pelo pai.

Diante da falta de notícias, a ex-esposa procurou a equipe de jornalismo da Rádio Web Cidade Tanabi para pedir apoio na divulgação do desaparecimento e ampliar as buscas na região.

A família faz um apelo emocionante para que moradores compartilhem as informações e ajudem nas buscas.

📞 Qualquer informação sobre Leonardo Borges da Silva pode ser repassada pelo telefone:

(17) 98162-7805

Familiares reforçam que qualquer detalhe pode ser importante para ajudar a localizar Leonardo o mais rápido possível.