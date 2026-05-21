MISTÉRIO EM SANTA BÁRBARA D’OESTE: JOVEM DESAPARECIDA É ENCONTRADA NO PORTA-MALAS DO PRÓPRIO CARRO

Lorena Leite, de 26 anos, estava desaparecida desde sábado e foi localizada consciente, mas em estado de choque

Um caso cercado de mistério mobilizou equipes da Guarda Municipal e chamou a atenção dos moradores de Santa Bárbara d’Oeste nesta semana.

A jovem Lorena Leite, de 26 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (16), foi encontrada dentro do porta-malas do próprio carro em uma rua sem saída localizada no loteamento Industrial dos Cillos.

Segundo informações divulgadas pela Guarda Municipal, as equipes chegaram até o veículo após receberem uma denúncia informando que um automóvel suspeito estava estacionado em um local isolado.

Durante a averiguação, os agentes descobriram que o carro tinha ligação direta com o desaparecimento da jovem.

De acordo com o subinspetor Cauê, ao verificarem o veículo, os guardas perceberam a presença de uma pessoa no interior do automóvel e acionaram imediatamente equipes de resgate.

Para conseguir acessar o carro, foi necessário quebrar um dos vidros.

Lorena foi encontrada consciente dentro do porta-malas, com a chave do veículo, porém extremamente abalada e em estado de choque emocional.

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

Ainda conforme as autoridades, não havia sinais aparentes de agressão física na vítima e também não foram encontrados indícios evidentes de violência dentro do veículo, além do vidro quebrado pelos próprios agentes durante o resgate.

Após receber os primeiros atendimentos no local, a jovem foi encaminhada ao Hospital Afonso Ramos para avaliação médica.

A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer o que aconteceu durante o período em que Lorena esteve desaparecida e como ela acabou dentro do porta-malas do automóvel.

O caso segue sendo tratado como misterioso e deverá passar por novas diligências e oitivas nos próximos dias.