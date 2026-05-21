AGRICULTOR PERFURA POÇO NO CEARÁ E DESCOBRE PETRÓLEO EM VEZ DE ÁGUA

Descoberta surpreendeu até especialistas da ANP após substância aparecer a apenas 40 metros de profundidade

O que deveria ser apenas um poço artesiano para amenizar a seca acabou se transformando em uma descoberta surpreendente no interior do Ceará.

A Agência Nacional do Petróleo confirmou nesta quarta-feira que o líquido escuro e viscoso encontrado em uma propriedade rural da cidade de Tabuleiro do Norte é petróleo cru.

A descoberta aconteceu em julho do ano passado, quando o agricultor Sidrônio Moreira decidiu perfurar o solo de seu sítio em busca de água devido à falta de abastecimento na região.

Segundo relatos da família, ao atingir aproximadamente 40 metros de profundidade, a perfuração começou a expelir uma substância escura com forte cheiro de combustível.

Desconfiados de que poderia se tratar de petróleo, os moradores acionaram a ANP.

Sete meses depois, técnicos da agência estiveram no local para coletar amostras e realizar análises laboratoriais.

Os testes foram concluídos oficialmente na última terça-feira, 19 de maio, confirmando que o material encontrado realmente se trata de petróleo cru.

DESCOBERTA RARA

O caso chamou atenção até mesmo dos especialistas da agência federal.

Segundo técnicos envolvidos na análise, é extremamente incomum encontrar petróleo tão próximo da superfície, em uma profundidade considerada rasa para esse tipo de ocorrência.

Agora, a ANP dará início a estudos geológicos detalhados para descobrir o tamanho real da reserva subterrânea existente na região.

Somente após essa etapa será possível determinar se há viabilidade econômica para exploração comercial do petróleo encontrado.

AGRICULTOR PODE RECEBER PERCENTUAL

Caso o governo federal autorize futuramente a exploração da área, o agricultor Sidrônio Moreira poderá receber uma compensação financeira equivalente a 1% do valor explorado.

Isso acontece porque, pela legislação brasileira, todos os recursos minerais encontrados no subsolo pertencem à União, mesmo quando localizados dentro de propriedades particulares.

O caso segue sendo acompanhado pela Agência Nacional do Petróleo e poderá transformar completamente a realidade econômica da região.