FORÇA TÁTICA prende trio com mais de 5 quilos de maconha durante operação contra o tráfico em Votuporanga

Uma grande operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos por tráfico de drogas e associação para o tráfico na Zona Sul de Votuporanga. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (21) durante patrulhamento especializado realizado pelas equipes do 16º BPM/I no combate ao comércio de entorpecentes no município.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os policiais da equipe Tático 31 e Tático Comando realizavam patrulhamento pela Rua Presidente Dutra quando avistaram quatro indivíduos reunidos em frente a uma residência, em uma movimentação considerada típica de tráfico de drogas.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, um dos suspeitos correu para dentro do imóvel e tentou impedir a ação policial trancando o portão da residência.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a entrada no local, conseguindo abordar dois homens no quintal da casa.

Durante as buscas pessoais e diligências no imóvel, a equipe localizou uma grande quantidade de entorpecentes e materiais utilizados no preparo e comercialização das drogas.

🚔 Foram apreendidos:

📦 9 tijolos de maconha, totalizando 5,590 quilos

❄️ 50 gramas de cocaína

⚖️ 2 balanças de precisão

💰 R$ 499 em dinheiro

Além das drogas, os policiais também encontraram materiais utilizados para o fracionamento e embalagem dos entorpecentes.

Os suspeitos identificados pelas iniciais M.G., K.V. e V.G. receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Votuporanga.

Após serem apresentados à autoridade policial, os três permaneceram presos e tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça.

A Polícia Militar destacou que a ação faz parte das operações contínuas da Força Tática no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região.

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